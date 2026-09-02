«Серьезно и неизлечимо?»: Аллерголог прокомментировала очередной приступ крапивницы у Анны Седоковой
Аллерголог Лапа: крапивница у Анны Седоковой возникает не из-за стресса
Недавно российская певица Анна Седокова сообщила о новом приступе крапивницы. 43-летняя певица страдает от кожного заболевания давно и связывает его с реакцией организма на стресс.
Врач-аллерголог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что те, кто считает крапивницу просто кожной сыпью, заблуждаются.
«Крапивница — это не прыщи, это воспаление сосудов, ангиоотёк. Это серьезное заболевание, но говорить, что оно не вылечится, не стоит», — пояснила она.
По её словам, за внешними высыпаниями часто скрывается более глубокая реакция со стороны сосудистой системы, которая может приводить к отёкам. И это уже серьёзный сигнал, а не просто косметический дефект.
«Проблема не в том, что болезнь неизлечима, а в том, что пациенты часто не знают своих истинных триггеров и не проходят полноценное обследование. Нервный стресс, о котором говорит Седокова, вызывает отёк, ангиоотёк точно так же. Он может быть триггером», — объяснила аллерголог.
Она отметила, что стресс — это пусковой механизм, а не корень проблемы. Часто люди заедают стресс продуктами, которые сами по себе провоцируют реакцию. Поэтому лечить нужно не только нервы, но и разбираться с питанием, средой и состоянием иммунитета.
«Надо разобрать другие агенты. Я имею в виду вирусы, бактерии, аллергию, грибковые сенсибилизации — всё это может давать крапивницу. Универсальной причины нет, и у каждого пациента она своя. Именно поэтому бессмысленно лечиться по советам из интернета или ориентироваться на истории знаменитостей», — добавила Лапа.
Настоящая проблема не в неизлечимости, а в отсутствии правильной диагностики.