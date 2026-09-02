«Серьезно и неизлечимо?»: Аллерголог прокомментировала очередной приступ крапивницы у Анны Седоковой

02 сентября 2026, 14:49

Аллерголог Лапа: крапивница у Анны Седоковой возникает не из-за стресса

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Недавно российская певица Анна Седокова сообщила о новом приступе крапивницы. 43-летняя певица страдает от кожного заболевания давно и связывает его с реакцией организма на стресс.





Врач-аллерголог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что те, кто считает крапивницу просто кожной сыпью, заблуждаются.





«Крапивница — это не прыщи, это воспаление сосудов, ангиоотёк. Это серьезное заболевание, но говорить, что оно не вылечится, не стоит», — пояснила она.

«Проблема не в том, что болезнь неизлечима, а в том, что пациенты часто не знают своих истинных триггеров и не проходят полноценное обследование. Нервный стресс, о котором говорит Седокова, вызывает отёк, ангиоотёк точно так же. Он может быть триггером», — объяснила аллерголог.

«Надо разобрать другие агенты. Я имею в виду вирусы, бактерии, аллергию, грибковые сенсибилизации — всё это может давать крапивницу. Универсальной причины нет, и у каждого пациента она своя. Именно поэтому бессмысленно лечиться по советам из интернета или ориентироваться на истории знаменитостей», — добавила Лапа.