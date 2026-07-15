Аллерголог предупредил об опасностях процедуры окрашивания волос
Врач Болибок: окрашивание волос может вызывать серьезную аллергию
Окрашивание волос может вызвать серьезные аллергические реакции с неприятными последствиями. Об этом сообщил врач-аллерголог Владимир Болибок.
Он уточнил, что через 12—48 часов после окрашивания волос может возникнуть аллергический контактный дерматит. В этом случае кожа головы краснеет, чешется, шелушится и покрывается пузырьками. Не исключены такие реакции, как крапивница и отеки лица. Однако это проходит через несколько часов или дней. Также могут начать выпадать волосы.
«Сама по себе аллергическая реакция редко приводит к необратимому облысению. Чаще всего воспаление кожи головы нарушает нормальный цикл роста волоса. Фолликулы преждевременно переходят в фазу покоя, и через 4—8 недель после процедуры может начаться усиленное выпадение», — уточнил Болибок в разговоре с RT.
По его словам, выпадение волос начинается внезапно и очень пугает женщин. Тем не менее, по словам эксперта, такое явление чаще всего временное и быстро проходит.