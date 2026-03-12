«Не только развлечение»: кайтсерфер Попов рассказал о поставленных в Антарктиде рекордах

12 марта 2026, 15:31

Российские кайтсерферы Попов и Аксёнов установили несколько рекордов в Антарктиде

Фото: личный архив Владимира Попова

Российские кайтсерферы Константин Аксёнов и Владимир Попов установили несколько рекордов во время экспедиции в Антарктиду. В феврале 2026 года спортсмены совершили самый южный кайт-переход, стартовав почти у Южного полярного круга.





Путешественник и вице-президент Военно-технического общества Владимир Попов в эфире «Радио 1» рассказал о подготовке и сложностях, с которыми он и его коллега столкнулись на своём пути.



По его словам, идея экспедиции возникла постепенно — спортсмены начинали с катания в тёплых странах, но со временем решили проверить возможности кайтсерфинга в экстремальных условиях.





«Фактически начинали мы кататься в тёплых краях, как и все кайтсерферы. Но потихонечку поднимая планку своих достижений, у нас в какой-то момент взгляд упал на Антарктиду. Примерно год мы собирали эту кайт-экспедицию», – поделился путешественник.

Фото: личный архив Владимира Попова

«Причём он не просто находится на этой станции, у него довольно интересная научная задача. Он изучает воздействие и концентрации микро-микропластика в океане. На своей станции, кроме научной деятельности и наблюдения за природой, он показывает возможность одиночного выживания человека», — отметил Попов.

«Мы были одеты как капуста — пять слоёв, потом сухой гидрик (гидрокостюм — прим. ред.). И при такой форме, в общем-то, было не холодно. Если человек падает в воду в Антарктиде, время выживания, честно говоря, не очень большое — обычно не превышает 15 минут», — уточник собеседник «Радио 1».

Фото: личный архив Владимира Попова

«Мы показываем, что кайт — это не только развлечение, это вид транспорта, и кайт открывает новые возможности человека», — добавил Попов.