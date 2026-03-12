Подмосковных экспертов приглашают на конкурс «Моя страна — моя Россия»

12 марта 2026, 10:00

Фото: пресс-служба конкурса «Моя страна — моя Россия»

На конкурсе «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» начался приём заявок для экспертов. Попробовать себя в этом качестве могут люди с опытом в различных сферах — от культуры и образования до науки и бизнеса — из разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





Эксперты должны будут оценивать проекты конкурсантов, направленные на развитие России.





«Наше экспертное сообществ — это объединение профессионалов из самых разных регионов нашей большой страны. В прошлом году готовность включиться в эту работу выразили рекордное число специалистов — 3 116 человек. Они оценили свыше 74 тысяч проектов и 72 из них признали лучшими», — рассказала директор по коммуникациям президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Добрина.