Подмосковных экспертов приглашают на конкурс «Моя страна — моя Россия»
На конкурсе «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» начался приём заявок для экспертов. Попробовать себя в этом качестве могут люди с опытом в различных сферах — от культуры и образования до науки и бизнеса — из разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Эксперты должны будут оценивать проекты конкурсантов, направленные на развитие России.
«Наше экспертное сообществ — это объединение профессионалов из самых разных регионов нашей большой страны. В прошлом году готовность включиться в эту работу выразили рекордное число специалистов — 3 116 человек. Они оценили свыше 74 тысяч проектов и 72 из них признали лучшими», — рассказала директор по коммуникациям президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Добрина.Приём заявок для экспертов продлится до 11 мая. Затем всех желающих ждёт обучение и квалификационное тестирование, после которого начнётся оценка конкурсных работ.