Певица Юта анонсировала юбилейный концерт в Кремле

12 марта 2026, 10:34

Юбилейный концерт певицы Юты пройдёт 25 марта в Кремлёвском дворце

Юта (фото: пресс-служба Академического ансамбля песни и пляски)

Юбилейный концерт заслуженной артистки России Юты состоится 25 марта в Государственном Кремлёвском дворце. Певица отметит 25-летие творческой карьеры большим музыкальным вечером с участием симфонического оркестра и легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.