Певица Юта анонсировала юбилейный концерт в Кремле
Юбилейный концерт заслуженной артистки России Юты состоится 25 марта в Государственном Кремлёвском дворце. Певица отметит 25-летие творческой карьеры большим музыкальным вечером с участием симфонического оркестра и легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
В программе вечера прозвучат самые известные композиции артистки в новых оркестровых аранжировках, сообщили в пресс-службе ансамбля.
За четверть века на сцене Юта выпустила 12 сольных альбомов и написала музыку более чем к сорока фильмам и сериалам. Среди них — популярный телепроект «Солдаты». Артистка самостоятельно пишет тексты и музыку, а также занимается аранжировкой и продюсированием своих песен.
Многие её композиции давно стали узнаваемыми для широкой аудитории. Песни «Хмель и солод», «Жили-были» и «Любимый мой» на протяжении многих лет остаются популярными и исполняются слушателями разных поколений.
Организаторы отмечают, что юбилейный концерт станет не только праздничным выступлением, но и своеобразным подведением итогов творческого пути певицы. Симфоническое сопровождение должно подчеркнуть мелодичность её произведений и связь с традициями русской композиторской школы, а ансамбль имени Александрова придаст программе масштабное и мощное звучание.
В последние годы значительное место в репертуаре артистки занимают композиции, посвящённые поддержке российских военнослужащих. Песня «За жизнь» получила негласный статус гимна специальной военной операции, а клип на композицию «Струна», посвящённую командиру морской пехоты с позывным Струна, собрал более 20 миллионов просмотров.
Сообщается, что за последние годы Юта дала сотни концертов в госпиталях, воинских частях и на передовой. За эту деятельность певица была награждена рядом общественных и ведомственных наград, среди которых медали «За честь и мужество», «Милосердие и помощь», «Участнику военной операции в Сирии» и «Участнику СВО».
В 2022 году указом президента России Владимира Путина артистке было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Она также является лауреатом музыкальных премий Звёзды Дорожного радио, Золотой граммофон и Шансон года.
Сама певица отмечает, что главной наградой считает доверие слушателей и поддержку семьи. У артистки трое детей, а темы дома, любви и верности остаются центральными в её творчестве.
