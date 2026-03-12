Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 11 медалей на международном турнире

12 марта 2026, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали представители Московской области на международном турнире по тхэквондо «Кубок сильнейших спортсменов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Минске с 6 по 8 марта. Его участниками стали более 200 спортсменов из Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана и Армении.





«Золотую медаль подмосковной команде принесла Ксения Гусева из Краснознаменска, выступавшая в весовой категории до 51 килограмма», — говорится в сообщении.