«Не только резина»: Эксперт назвал обязательный минимум для подготовки машины к зиме

Автоэксперт Мартыненко: к зиме нужно проверить аккумулятор и масло в машине
Смена шин — самое очевидное, но далеко не единственное действие, к которому стоит сейчас приступить автовладельцам.



Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» заявил, что тянуть с «переобувкой» больше нельзя.

«Я думаю, можно подождать только тем, кто собирается в гараж на зиму машину ставить. Основной риск в переходный период — резкие перепады температур, когда днем может быть +10 градусов, а ночью — около нуля. Летняя резина на холоде «дубеет», и ее эффективность резко падает, что многие водители недооценивают», — сказал он.

Эксперт напомнил, что за езду на летней резине зимой предусмотрен штраф, и это правильная мера, которая помогает снизить аварийность. Однако смена шин — лишь верхушка айсберга. Мартыненко составил минимальный чек-лист обязательных действий для подготовки автомобиля к холодам.

  • Омыватель. Первым делом нужно сменить воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость.
«Таким образом вы не будете скакать перед автомобилем, когда нет возможности очистить стекло», — пояснил эксперт.
  • Аккумулятор. Перед зимой стоит проверить аккумулятор на сервисе.
  • Моторное масло. Необходимо убедиться, что в двигателе залито масло подходящей вязкости.
  • Тормоза и рулевое управление. Обязательно нужно проверить износ тормозных колодок и состояние рулевых тяг.
  • Электрооборудование. Стоит убедиться в работоспособности системы подогрева зеркал и заднего стекла.
В завершение беседы Виктор Мартыненко призвал всех водителей, особенно тех, кто сменил автомобиль, не пренебрегать возможностью узнать об особенностях поведения новой машины на зимней дороге.

