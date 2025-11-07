«Не только резина»: Эксперт назвал обязательный минимум для подготовки машины к зиме
Автоэксперт Мартыненко: к зиме нужно проверить аккумулятор и масло в машине
Смена шин — самое очевидное, но далеко не единственное действие, к которому стоит сейчас приступить автовладельцам.
Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» заявил, что тянуть с «переобувкой» больше нельзя.
«Я думаю, можно подождать только тем, кто собирается в гараж на зиму машину ставить. Основной риск в переходный период — резкие перепады температур, когда днем может быть +10 градусов, а ночью — около нуля. Летняя резина на холоде «дубеет», и ее эффективность резко падает, что многие водители недооценивают», — сказал он.
Эксперт напомнил, что за езду на летней резине зимой предусмотрен штраф, и это правильная мера, которая помогает снизить аварийность. Однако смена шин — лишь верхушка айсберга. Мартыненко составил минимальный чек-лист обязательных действий для подготовки автомобиля к холодам.
- Омыватель. Первым делом нужно сменить воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость.
«Таким образом вы не будете скакать перед автомобилем, когда нет возможности очистить стекло», — пояснил эксперт.
- Аккумулятор. Перед зимой стоит проверить аккумулятор на сервисе.
- Моторное масло. Необходимо убедиться, что в двигателе залито масло подходящей вязкости.
- Тормоза и рулевое управление. Обязательно нужно проверить износ тормозных колодок и состояние рулевых тяг.
- Электрооборудование. Стоит убедиться в работоспособности системы подогрева зеркал и заднего стекла.