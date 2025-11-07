«Не только резина»: Эксперт назвал обязательный минимум для подготовки машины к зиме

07 ноября 2025, 17:27

Автоэксперт Мартыненко: к зиме нужно проверить аккумулятор и масло в машине

Фото: iStock/yocamon

Смена шин — самое очевидное, но далеко не единственное действие, к которому стоит сейчас приступить автовладельцам.





Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» заявил, что тянуть с «переобувкой» больше нельзя.





«Я думаю, можно подождать только тем, кто собирается в гараж на зиму машину ставить. Основной риск в переходный период — резкие перепады температур, когда днем может быть +10 градусов, а ночью — около нуля. Летняя резина на холоде «дубеет», и ее эффективность резко падает, что многие водители недооценивают», — сказал он.

Омыватель. Первым делом нужно сменить воду в бачке омывателя на незамерзающую жидкость.

«Таким образом вы не будете скакать перед автомобилем, когда нет возможности очистить стекло», — пояснил эксперт.