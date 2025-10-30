Автоэксперт Кадаков назвал риски покупки машины с дизельным двигателем

30 октября 2025, 15:08

Автоэксперт Кадаков: дизельный двигатель сложнее и дороже в ремонте

Фото: iStock/takoburito

Дизельный двигатель оправдан на больших и тяжелых внедорожниках, которые отличаются высоким расходом топлива. Об этом в беседе с «Татар-информ» рассказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.





По его словам, двигатели большого объема, обычно около 3 литров, обладают высокой прочностью и значительным ресурсом.



Дизельные двигатели сложнее и дороже в обслуживании, подчеркнул Кадаков. Более того, при покупке такие автомобили изначально стоят дороже, чем машины с бензиновым двигателем.





«Дизельный двигатель очень требователен к качеству топлива, потому что современная топливная аппаратура там довольно нежная. И можно один раз попасть на плохую солярку, и в итоге на ремонт двигателя вы потратите больше денег, чем вы сэкономили на топливе», — заключил автоэксперт.