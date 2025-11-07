Автоэксперт объяснил, почему на старых шинах опасно ездить

07 ноября 2025, 16:33

Автоэксперт Попов: шины «стареют» уже через 3–4 года

Фото: Istock / afishman64

Средний срок службы автомобильных шин составляет всего три-четыре года, рассказал «Татар-информу» автоэксперт и член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.





По его словам, при годовом пробеге 20–30 тысяч километров водитель за зиму проезжает около 7–10 тысяч, и за четыре года общий износ достигает критических показателей.



Эксперт отметил, что старение шин происходит не только из-за эксплуатации, но и из-за естественных химических процессов.





«При отсутствии смазывания, минеральных масел, резина деструктурируется, её начинает есть грибок. Например, резина, которой уже 10 лет, скорее всего, уже пошла трещинами и обсыпается, стареет она просто от возраста, поэтому на таких шинах, конечно, ездить нельзя», — пояснил Попов.