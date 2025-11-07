Автоэксперт Субботин заявил, что транспортный налог в РФ могут повысить вдвое

07 ноября 2025, 15:40

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Транспортный налог могут повысить вдвое в ближайшие два года. Об этом в беседе с «Татар-информ» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.





До этого министр транспорта Ростовской области Алена Беликова заявила, что в регионе намерены поэтапно повысить ставку транспортного налога в 2026 и 2027 годах. Она подчеркнула, что текущие налоговые ставки для многих категорий транспортных средств не пересматривались с 2008 года.





«Повышать транспортный налог будут серьезно. Налог, я так предполагаю, вырастет минимум в два раза. Если сейчас люди за машину с большим объемом двигателя платят по 30-40 тыс. рублей, то после повышения будут платить по 100 тыс», — пояснил Субботин.