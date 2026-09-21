«Не только топливо»: Россиянам рассказали, стоит ли ограничивать себя в потреблении фастфуда

21 сентября 2026, 15:08

Диетолог Королева: еду нужно выбирать осознанно, а не импульсивно

Фото: iStock/monticelllo

По мнению специалистов-диетологов, полностью отказываться от фастфуда необязательно, однако он не должен становиться основой рациона. Уточняется, что относительно здоровому человеку допустимо ограничивать такую пищу одним-двумя приемами в неделю.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» заявила, что один-два раза в неделю, действительно, — вполне достаточно. Однако, по словам эксперта, главное — не частота, а осознанность.





«Фастфуд — это продукт питания на ходу, на лету. И в этом его главная проблема. Мы едим его второпях, не задумываясь, просто, чтобы заглушить голод. А ведь даже самая простая еда заслуживает внимания. Лучше остаться непосредственно в заведении приёма пищи для того, чтобы спокойно и размеренно сделать выбор в пользу здоровья и настроения», — пояснила она.