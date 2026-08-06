Роскачество выявило кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших фастфудов

06 августа 2026, 05:56

Роскачество: В бургерах пяти компаний обнаружили бактерии группы кишечных палочек

Фото: iStock/LUCAS PHAELANTE

В бургерах пяти популярных сетей быстрого питания обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Роскачества.