Роскачество выявило кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших фастфудов
В бургерах пяти популярных сетей быстрого питания обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Роскачества.
Эксперты проверили продукцию 20 брендов, включая «Вкусно – и точка», Burger King, Black Star Burger, TGI Fridays и другие. Нарушения санитарных норм зафиксировали у семи марок: BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, «Dostaевский» и Torro Grill. В бургерах этих сетей обнаружили превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в некоторых случаях более чем в 15 раз.
Также в ряде образцов из некоторых заведений выявили посторонние растительные компоненты и следы ДНК курицы, не указанные в составе. При этом бургеры «Вкусно – и точка», Burger King и Steak it easy признаны эталонными – они полностью соответствуют не только обязательным нормам, но и строгим стандартам Роскачества.
Кишечную палочку нашли в продукции BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Информацию о нарушениях передали в Роспотребнадзор, а производителей уведомили – некоторые сети уже начали собственные проверки.
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