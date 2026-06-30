Врач раскрыла, как часто детям можно есть фастфуд и сладости

30 июня 2026, 14:29

Врач Сергунина: детям можно есть фастфуд и сладости раз в неделю

Фото: iStock/happy_lark

Детям можно есть фастфуд и сладости не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать проблем с пищевым поведением и здоровьем. Об этом рассказала NEWS.ru нутрициолог, health-коуч Вероника Сергунина.