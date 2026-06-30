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Врач раскрыла, как часто детям можно есть фастфуд и сладости

Врач Сергунина: детям можно есть фастфуд и сладости раз в неделю
Фото: iStock/happy_lark

Детям можно есть фастфуд и сладости не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать проблем с пищевым поведением и здоровьем. Об этом рассказала NEWS.ru нутрициолог, health-коуч Вероника Сергунина.



По мнению Сергуниной, важно не количество вредной пищи, а регулярность ее употребления в ежедневном рационе. Эксперт отметила, что необходимо придерживаться сбалансированного питания.

85% рациона должны составлять полезные продукты, необходимые для здоровья. Оставшиеся 15% могут быть посвящены желаниям ребёнка, таким как сладости, подчеркнула нутрициолог.

Сергунина считает, что родителям не стоит полностью исключать сладости из детского рациона. Вместо этого нужно искать полезные альтернативы и предлагать их своим детям.

Екатерина Коршунова

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