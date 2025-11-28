«Не только уроки»: Психиатр объяснил, почему мультфильмы — это не враг, а часть детского мира
Психиатр Теслер: мультфильмы для детей выполняют развивающие функции
Многие мамы и папы включают мультфильмы, чтобы ребёнок отвлёкся от занятий и немного отдохнул. Но потом их часто мучает совесть.
Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что мультфильмы — это не просто «электронная няня», а важный элемент детской культуры, социализации и отдыха.
«Ребенок не может только заниматься, он должен жить своей детской жизнью. А в мультфильмах есть то, что ему интересно. Именно поэтому их любят смотреть», — пояснил он.
Психиатр подчеркнул, что мультфильмы — это не пассивное потребление, а повод для общения и развития.
«Дети делятся впечатлениями друг с другом. Здесь мультфильмы выполняют развивающие функции. Но родители должны контролировать процесс, то есть подбирать нужные каналы, включать и не оставлять ребенка надолго у телевизора», — подчеркнул Теслер.
По его словам, вместо того, чтобы полностью запрещать экраны, стоит перестать корить себя и подойти к выбору контента и режима просмотра так же внимательно, как мы подходим к выбору пищи или игрушек для наших детей.