«Не только уроки»: Психиатр объяснил, почему мультфильмы — это не враг, а часть детского мира

28 ноября 2025, 17:37

Психиатр Теслер: мультфильмы для детей выполняют развивающие функции

Фото: iStock/LittleBee80

Многие мамы и папы включают мультфильмы, чтобы ребёнок отвлёкся от занятий и немного отдохнул. Но потом их часто мучает совесть.





Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что мультфильмы — это не просто «электронная няня», а важный элемент детской культуры, социализации и отдыха.





«Ребенок не может только заниматься, он должен жить своей детской жизнью. А в мультфильмах есть то, что ему интересно. Именно поэтому их любят смотреть», — пояснил он.

«Дети делятся впечатлениями друг с другом. Здесь мультфильмы выполняют развивающие функции. Но родители должны контролировать процесс, то есть подбирать нужные каналы, включать и не оставлять ребенка надолго у телевизора», — подчеркнул Теслер.