Нарколог Холдин: алкоголь провоцирует синдром «дырявого кишечника»
Употребление спиртных напитков может значительно ухудшить работу ЖКТ и привести к развитию опасного синдрома. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Проблемы с кишечников начинаются из-за того, что алкоголь уничтожает полезную микрофлору.
«В результате регулярного употребления спиртного уменьшается количество важных бифидобактерий и лактобактерий и увеличивается число вредоносных бактерий, которые выделяют токсины и провоцируют воспалительные реакции», — сказал Виталий Холдин.Важную негативную роль играет также повреждение слизистой кишечника, ухудшение барьерной функции стенок и повышение кислотности, что создаёт благоприятные условия для роста патогенов.
«Вместе эти факторы ведут к развитию синдрома «дырявого кишечника», при котором увеличивается попадание в кровоток через кишечную стенку токсических веществ, что приводит к воспалению и поражению органов», — объяснил врач.Он добавил, что для нормализации микробиоты и поддержания здоровья ЖКТ рекомендуется отказаться от алкоголя и никотина, употреблять достаточное количество клетчатки и ферментированных продуктов и не увлекаться фастфудом и сладко газировкой.