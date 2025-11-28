Нарколог Холдин: алкоголь провоцирует синдром «дырявого кишечника»

28 ноября 2025, 10:52

оригинал Фото: istockphoto.com/Nadzeya Haroshka

Употребление спиртных напитков может значительно ухудшить работу ЖКТ и привести к развитию опасного синдрома. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Проблемы с кишечников начинаются из-за того, что алкоголь уничтожает полезную микрофлору.





«В результате регулярного употребления спиртного уменьшается количество важных бифидобактерий и лактобактерий и увеличивается число вредоносных бактерий, которые выделяют токсины и провоцируют воспалительные реакции», — сказал Виталий Холдин.

«Вместе эти факторы ведут к развитию синдрома «дырявого кишечника», при котором увеличивается попадание в кровоток через кишечную стенку токсических веществ, что приводит к воспалению и поражению органов», — объяснил врач.