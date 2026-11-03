«Не только увлажнение»: Врач предупредил, что влияет на здоровье глаз и зрение осенью
Врач Казанцев: осенью на глаза влияют ветер, сухой воздух в помещениях и инфекции
На улице из глаз текут слёзы, а дома появляется жжение и ощущение песка. Осенью и зимой такие жалобы могут усиливаться из-за ветра и сухого воздуха в отапливаемых помещениях.
Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор центра VISTA Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что помимо погодных условий на состояние глаз влияют сезонные инфекции, которые также могут привести к сухости или высокому слезотечению.
«С наступлением холодов глазам приходится подстраиваться под разные условия (ветер, сухой воздух из-за отопления). Слёзы на ветру — не признак того, что глазам не хватает увлажнения. Раздражение поверхности глаза, в том числе при сухости, может вызывать усиленное слезотечение. Из-за ветра влага с поверхности глаз испаряется быстрее. Глаза пересыхают, и зрение на время может становиться нечетким», — сказал он.
По словам эксперта, в ветреную погоду глаза лучше защищать очками, по возможности с прилегающей оправой или широкими дужками. Слёзы нужно аккуратно промокать чистой салфеткой, не растирая веки. Если слезотечение сохраняется и дома, особенно только с одной стороны, лучше проверить у врача, нет ли проблем с оттоком слезы.
«В помещении не садитесь под прямой поток воздуха от обогревателя или вентиляции. При сухом воздухе может помочь увлажнитель, но его важно регулярно очищать по инструкции. За компьютером делайте короткие перерывы и не забывайте моргать чаще. Во время сосредоточенной работы мы моргаем реже, поэтому сухость и жжение могут усиливаться», — посоветовал Казанцев.
Он подчеркнул, что не стоит терпеть ежедневный дискомфорт или бесконечно менять капли по советам знакомых. Увлажняющие средства могут облегчить симптомы, но при повторяющихся жалобах нужно разобраться в причине и подобрать помощь с офтальмологом.