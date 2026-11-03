«Не только увлажнение»: Врач предупредил, что влияет на здоровье глаз и зрение осенью

03 ноября 2026, 13:50

Врач Казанцев: осенью на глаза влияют ветер, сухой воздух в помещениях и инфекции

Фото: istockphoto/nicoletaionescu

На улице из глаз текут слёзы, а дома появляется жжение и ощущение песка. Осенью и зимой такие жалобы могут усиливаться из-за ветра и сухого воздуха в отапливаемых помещениях.





Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор центра VISTA Антон Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что помимо погодных условий на состояние глаз влияют сезонные инфекции, которые также могут привести к сухости или высокому слезотечению.





«С наступлением холодов глазам приходится подстраиваться под разные условия (ветер, сухой воздух из-за отопления). Слёзы на ветру — не признак того, что глазам не хватает увлажнения. Раздражение поверхности глаза, в том числе при сухости, может вызывать усиленное слезотечение. Из-за ветра влага с поверхности глаз испаряется быстрее. Глаза пересыхают, и зрение на время может становиться нечетким», — сказал он.

«В помещении не садитесь под прямой поток воздуха от обогревателя или вентиляции. При сухом воздухе может помочь увлажнитель, но его важно регулярно очищать по инструкции. За компьютером делайте короткие перерывы и не забывайте моргать чаще. Во время сосредоточенной работы мы моргаем реже, поэтому сухость и жжение могут усиливаться», — посоветовал Казанцев.