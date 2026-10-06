Офтальмолог назвала способ сохранить зрение школьника
В учебный период глаза школьника испытывают повышенную нагрузку, поэтому им необходим регулярный отдых. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала «Москве 24», как снизить нагрузку на зрение.
По словам специалиста, после 30–40 минут занятий ребенку стоит делать перерыв. При этом не следует заменять чтение и письмо гаджетами: глаза продолжают работать на близком расстоянии. Лучше встать из-за стола, пройтись и посмотреть на удаленные предметы.
Расстояние от глаз до книги или тетради должно составлять около 30–40 см, а монитор компьютера — находиться примерно на расстоянии вытянутой руки. Офтальмолог также не советует читать лежа, в транспорте и пользоваться гаджетами в темноте.
Ежедневно школьнику следует проводить на улице не менее двух часов. Как отметила Шилова, естественный дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке и помогает предупреждать развитие и прогрессирование близорукости.
Если у ребенка появились проблемы со зрением, не стоит покупать очки после быстрой проверки в оптике. Детская рефракция может меняться, поэтому при подозрении на близорукость необходим полноценный осмотр у офтальмолога с оценкой длины глаза и динамики изменений.
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