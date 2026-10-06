Офтальмолог назвала способ сохранить зрение школьника

06 октября 2026, 12:54

Офтальмолог советует школьникам регулярно отдыхать от занятий за столом

Фото: istockphoto / romrodinka

В учебный период глаза школьника испытывают повышенную нагрузку, поэтому им необходим регулярный отдых. Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала «Москве 24», как снизить нагрузку на зрение.