Врач Самедов назвал продукты для поддержки иммунитета осенью
Терапевт и онколог «СМ-Клиники» Сабухи Самедов рассказал, что ни один продукт не способен быстро укрепить иммунитет и уберечь от простуды. Для нормальной работы защитной системы организма важно полноценное питание.
В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснил, что иммунной системе необходимы белок, витамины, минералы и достаточное количество энергии. При отсутствии дефицита избыток питательных веществ не усилит защиту организма.
Осенью специалист советует добавить в меню капусту, сладкий перец, брокколи, черную смородину и облепиху. Эти продукты содержат витамин С. Свежие и замороженные ягоды лучше подходят для рациона, чем варенье и сладкие морсы с большим количеством сахара.
Морковь, тыква и темно-зеленые овощи снабжают организм каротиноидами. Из них организм вырабатывает витамин А, который помогает поддерживать здоровье кожи и слизистых оболочек. Для усвоения каротиноидов врач рекомендует добавлять к овощам немного растительного масла.
Яблоки, груши, корнеплоды и капуста содержат клетчатку, необходимую кишечной микробиоте. При этом Самедов предупредил, что отдельный фрукт или порция квашеной капусты не действуют как иммуномодулятор. Людям с гипертонией и склонностью к отекам стоит учитывать количество соли в ферментированных продуктах.
Для образования антител и иммунных клеток организму нужен белок. Его источниками служат рыба, яйца, птица, мясо, молочные продукты и бобовые.
Сельдь, скумбрия, сардины и лосось содержат омега-3 и витамин D. По словам врача, пища не всегда помогает восполнить дефицит этого витамина, но принимать его в высоких дозах без показаний не стоит.
Орехи и семена дают организму витамин Е, цинк и ненасыщенные жиры. Самедов рекомендует выбирать продукты без соли и глазури и ограничиваться небольшой горстью весом 20–30 граммов в день. Избыток цинка в добавках может вызвать нежелательные реакции.
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