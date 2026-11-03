Врач Самедов назвал продукты для поддержки иммунитета осенью

03 ноября 2026, 08:51

Врач Самедов: ни один продукт не способен быстро «поднять» иммунитет

Фото: iStock/Lisovskaya

Терапевт и онколог «СМ-Клиники» Сабухи Самедов рассказал, что ни один продукт не способен быстро укрепить иммунитет и уберечь от простуды. Для нормальной работы защитной системы организма важно полноценное питание.