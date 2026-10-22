Офтальмолог Шилова объяснила, чем длинная челка опасна для детей
Длинная густая челка может вызывать раздражение глаз и зрительную усталость у ребёнка. Об этом в разговоре с «Москвой 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.
При этом мнение о том, что челка сама по себе приводит к амблиопии, врач назвала скорее мифом. При этом состоянии зрительная система ребёнка развивается неправильно, и мозг не учится полноценно использовать изображение от одного глаза, реже — от обоих. Научных доказательств того, что волосы, постоянно падающие на лицо, вызывают амблиопию, пока нет.
По словам Шиловой, к этому нарушению чаще приводят косоглазие и проблемы с рефракцией, например значительная разница в зрении между глазами.
Однако длительное перекрытие зрения в раннем детстве действительно может способствовать развитию амблиопии. Поэтому врач советует убирать густую челку, которая почти полностью закрывает один глаз. Особенно важно следить за этим в первые годы жизни и дошкольном возрасте, когда зрительная система активно развивается.
Если волосы постоянно касаются поверхности глаза, они могут раздражать слизистую и вызывать слезотечение. Из-за этого ребёнок может быстрее уставать зрительно.
Шилова также призвала родителей не списывать на причёску признаки возможных проблем со зрением. Если ребёнок щурится, часто закрывает один глаз или поворачивает голову, чтобы рассмотреть предмет, его следует показать офтальмологу.
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