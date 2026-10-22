Офтальмолог Шилова объяснила, чем длинная челка опасна для детей

22 октября 2026, 13:30

Офтальмолог Шилова: густая челка может вызывать раздражение глаз у ребенка

Фото: istockphoto / champpixs

Длинная густая челка может вызывать раздражение глаз и зрительную усталость у ребёнка. Об этом в разговоре с «Москвой 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.