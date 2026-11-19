19 ноября 2026, 11:28

Врач Филимонова: если вы заболели, нельзя пить остатки лекарств с прошлого раза

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Переход с осени на зиму опасен различными инфекционными заболеваниями. Как пережить сезон без тяжёлых последствий и не пополнить ряды «супербактерий»?





Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области по первичной медико-санитарной помощи Наталья Филимонова в беседе с «Радио 1» выделила пять правил для тех, кто уже заболел.





«Первое — не требовать антибиотик у врача. Второе — строго соблюдать дозировку и сроки назначенного лечения. Никогда не делиться с соседями, с друзьями своими препаратами, отправлять их самих на обследование к врачу. Своевременно вакцинироваться и не пить остатки прошлых лекарств, которые вы принимали ранее», — перечислила эксперт.

«Самолечение за границей — это достаточно частая причина тяжёлых осложнений. Я предлагаю не оставлять своё здоровье на свой собственный откуп, а доверить это специалистам. И за границей можно медицинскую помощь получить. У нас в Российской Федерации вообще прекрасно развито оказание медицинской помощи и в экстренной, и в неотложной форме, и на дому, и по месту пребывания», — напомнила врач.