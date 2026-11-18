Врач предупредил любителей пива о риске развития мучительной болезни
Врач-ревматолог Эдвард Родди предупредил любителей пива о риске развития одной болезни. Об этом сообщает The Guardian.
По его словам, подагра вызывает мучительные боли в суставах из-за повышения уровня мочевой кислоты в организме. Одной из причин этого повышения может быть гуанозин, содержащийся в пиве. Организм преобразует это вещество в ураты, накопление которых приводит к образованию острых кристаллов в суставах, что увеличивает риск появления болезни, пояснил Родди.
Специалист подчеркнул, что на развитие подагры влияют не только питание, но и наследственность, а также особенности обмена веществ. Приступ болезни обычно начинается внезапно, чаще всего ночью, когда сустав становится красным, опухшим и очень болезненным. Зачастую подагра сначала поражает большой палец стопы, но со временем может затронуть голеностоп, колени, кисти и локти, заключил ревматолог.
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