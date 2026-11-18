Врач рассказала, можно ли спать с открытым окном в холодное время года
Сон с открытым окном в холодное время года негативно влияет на общее самочувствие. Об этом сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины им. Соловьева Пироговского Университета Екатерина Дубровина.
По ее словам, для здорового сна в спальне важно поддерживать температуру в пределах 18–21°C. Длительное проветривание зимой может быть вредным, так как поток холодного воздуха снижает температуру в комнате, заставляя организм тратить энергию на терморегуляцию и препятствуя полноценному восстановлению. Резкий контраст температур при утреннем пробуждении в холодной комнате также негативно влияет на самочувствие, подчеркнула врач.
Однако отопительный сезон часто приводит к пересушиванию воздуха, что раздражает дыхательные пути и ухудшает качество сна. Это может быть сравнимо с последствиями переохлаждения, пояснила специалист.
Зимой для улучшения качества сна рекомендуется проветривать комнату в течение 10–15 минут перед тем, как лечь спать. После этого окно нужно закрыть, а для поддержания оптимальной влажности использовать увлажнитель воздуха, если в комнате слишком сухо. Этот метод помогает обеспечить приток свежего воздуха без существенного понижения температуры в помещении, заключила Дубровина.
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