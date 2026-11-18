18 ноября 2026, 09:05

Врач Дубровина: сон с открытым окном зимой ухудшает самочувствие

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Сон с открытым окном в холодное время года негативно влияет на общее самочувствие. Об этом сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины им. Соловьева Пироговского Университета Екатерина Дубровина.