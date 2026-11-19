Врач назвал шаурму с курицей и овощами удачным выбором среди фастфуда
Врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов рассказал, как выбрать более сбалансированный обед в заведении быстрого питания. По его словам, один из удачных вариантов — шаурма с курицей, овощами и небольшим количеством соуса. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Врач посоветовал обращать внимание на состав блюда. Желательно, чтобы в нем присутствовали белок, овощи и умеренное количество углеводов. Избыток жирного соуса, соли и сахара делает такой прием пищи менее сбалансированным. При выборе шаурмы Маматов рекомендует отдавать предпочтение курице, которую приготовили без фритюра. В качестве альтернативы подойдет ролл с птицей и овощами.
Любителям бургеров врач советует выбирать вариант с мясом или птицей и овощами. От двойной порции сыра и лишнего соуса лучше отказаться. Вместо булочки можно попросить листья салата. Картофель фри специалист предложил заменить свежими овощами, салатом или запеченным картофелем. Крупная порция фри заметно повышает калорийность заказа, поскольку при жарке впитывает масло.
Отдельного внимания заслуживают напитки. Сладкая газировка, молочные коктейли и чай с сахаром увеличивают количество калорий в обеде. Вместо них Маматов рекомендует воду или несладкий напиток. По словам врача, размер порции играет важную роль. Большой комбо-набор с двойным бургером, картошкой, соусами и газировкой содержит значительно больше калорий, соли и насыщенных жиров, чем небольшое основное блюдо с овощами.
Специалист подчеркнул, что даже при регулярном выборе более сбалансированного фастфуда важно сохранять разнообразие рациона. В нем должны оставаться фрукты, овощи, цельные крупы, бобовые и рыба.
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