19 ноября 2026, 07:20

Врач Маматов назвал шаурму с курицей и овощами самым полезным фастфудом

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов рассказал, как выбрать более сбалансированный обед в заведении быстрого питания. По его словам, один из удачных вариантов — шаурма с курицей, овощами и небольшим количеством соуса. Об этом сообщает «Газета.Ru».