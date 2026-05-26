«Не трогать, когда взорвется»: Стала известна главная причина взрывов смартфонов

26 мая 2026, 16:26

Аналитик Муртазин: взорвавшийся смартфон нужно накрыть металлической кастрюлей

Фото: iStock/beekeepx

Если аккумулятор телефона или пауэрбанка вздулся после удара — техника может взорваться в любой момент. Что делать, если это произошло на улице, а что — если дома?





Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин в беседе с «Радио 1» заявил, что взрыв устройств прежде всего связан со вздутием аккумулятора.





«Это происходит после удара, аккумулятор вспухает, это внешно заметно. Нужно сразу идти в сервисный центр», — сказал он.

«Нужно отойти в сторону. А если это происходит дома, то необходимо накрыть металлической кастрюлей или положить в металлическую кастрюлю. Не тушить водой, прекратить доступ воздуха. Собственно, это всё, что можно сделать — руками не трогать, обожжётесь», — посоветовал Муртазин.