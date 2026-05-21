В Раменском пенсионерка помогла полиции поймать пособницу телефонных мошенников

21 мая 2026, 22:08

оригинал Фото: istockphoto / Prostock-Studio

В Раменском полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, которые пытались похитить у пенсионерки более двух миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Задержанной оказалась жительница Королёва.

«Установлено, что 63-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и предложил задекларировать два миллиона рублей, передав их доверенному лицу. Женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, и после разговора обратилась в полицию. Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников», – отметила Петрова.