В Балашихе ликвидировали узел связи телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Узел связи, с помощью которого телефонные мошенники звонили и рассылали сообщения с номеров российских операторов, ликвидировали полицейские в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Удалось задержать также двух 18-летних молодых людей, которые обеспечивали работу узла. По данным следствия, злоумышленники предложили им «подработку», оплатили аренду помещения и дистанционно передали абонентские терминалы и прочее необходимое оборудование.





«При обыске помещения, расположенного в микрорайоне 1 Мая, оперативники нашли четыре GSM-шлюза, роутеры, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты», — говорится в сообщении.