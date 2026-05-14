В Петербурге накрыли центр телефонных мошенников с тысячами SIM-карт
В одной из комнат жилой квартиры на Красносельском шоссе работал крупнейший в Петербурге центр телефонных мошенников. Как сообщает Telegram-канал Baza, силовики изъяли оттуда более шести тысяч SIM-карт.
Правоохранители задержали администратора центра. Мужчина управлял 21 SIM-боксом. С апреля он регистрировал аккаунты в мессенджерах и соцсетях через своё ИП и продавал доступ к ним. За месяц он создал около двух тысяч аккаунтов. Мошенники планировали использовать эти профили для обмана россиян.
Специалисты уже блокируют все созданные аккаунты. В отношении администратора возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию передачи данных для регистрации пользователей в интернете и незаконное использование абонентского терминала для пропуска трафика. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Читайте также: