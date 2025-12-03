«Не цемент, а жир»: Эколог рассказал, какие отходы превращают канализацию в бомбу замедленного действия

03 декабря 2025, 17:47

Эколог Савченко: жир от масла нельзя сливать в раковину

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Канализация — это не бездонная магическая дыра, а сложная инженерная система, исправность которой напрямую влияет на комфорт, экологию и наши кошельки.





Руководитель волонтерского центра платформы «Экологичное Подмосковье» Владимир Савченко в беседе с «Радио 1» рассказал, почему привычка смывать в унитаз или раковину «безобидные» отходы приводит к катастрофическим засорам, подтоплениям и многомиллионным убыткам.





«Представьте себе обычную растительную пищу: картофельные очистки, луковую шелуху, стебли зелени, заварку от чая. Казалось бы, это ведь органика, она же должна разлагаться? Но в трубах нет таких условий для быстрого разложения. Вместо этого отходы набухают, становятся вязкой массой и создают мощнейшие засоры. Они, как цемент, цепляют за стенки труб и начинают собирать на себе все остальное», — предупредил он.

«Слив после жарки растительного масла в раковину усугубляет ситуацию. Жир моментально застывает, и образуются так называемые "жировые айсберги", которые годами растут и являются главной причиной закупорок на уровне целых районов», — объяснил Савченко.

Что же делать?