Жители Подмосковья вошли в число победителей Премии «Россия — страна возможностей»
В Мастерской управления «Сенеж» прошла торжественная церемония награждения победителей второго сезона Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 100 человек из 37 регионов России. Жюри и народное голосование выбрали десять победителей, среди которых — жители Московской области.
Победителем в номинации «Медиа» стал Олег Артемьев – инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В спецноминации награду получил Андрей Богданов.
Президент России Владимир Путин направил финалистам приветственное обращение. Его зачитал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
«Эта престижная премия вручается талантливым, целеустремленным, неравнодушным людям самых разных возрастов и профессий, которые своим трудом и мастерством меняют жизнь к лучшему и вдохновляют других», — процитировал слова президента гендиректор платформы «Россия – страна возможностей».Во втором сезоне Премии поступило более 58 000 заявок из всех 89 регионов России и 58 зарубежных стран.
Финалисты прошли строгий отбор и продемонстрировали выдающиеся достижения в десяти номинациях:
- «Служение и созидание»,
- «Наука и технологии»,
- «Экология»,
- «Спорт и уличная культура»,
- «Добрые дела»,
- «Предпринимательство»,
- «Культура»,
- «Медиа»,
- «Образование»,
- «Возможности для СВОих».
Андрей Богданов создал образовательную платформу на базе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и МФТИ, которая включает более 20 проектов и охватывает свыше 85 000 участников из 70 регионов. Он транслирует передовые практики STEM-образования и помогает молодым специалистам поступать в ведущие вузы России.
Победители Премии получат медиа-сопровождение, помощь при продвижении проектов, возможность выступить спикерами на крупных федеральных мероприятиях и стать амбассадорами Президентской платформы.
Церемония в «Сенеже» объединила финалистов, экспертов, партнеров и гостей. Вечер завершили выступлениями артистов российской эстрады. Премия «Россия – страна возможностей» помогает находить и поддерживать активных граждан, которые развивают действительно значимые инициативы и открывают новые возможности для самореализации жителей нашей страны.