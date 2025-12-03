Жители Подмосковья вошли в число победителей Премии «Россия — страна возможностей»

03 декабря 2025, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Мастерской управления «Сенеж» прошла торжественная церемония награждения победителей второго сезона Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 100 человек из 37 регионов России. Жюри и народное голосование выбрали десять победителей, среди которых — жители Московской области.





Победителем в номинации «Медиа» стал Олег Артемьев – инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В спецноминации награду получил Андрей Богданов.



Президент России Владимир Путин направил финалистам приветственное обращение. Его зачитал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Эта престижная премия вручается талантливым, целеустремленным, неравнодушным людям самых разных возрастов и профессий, которые своим трудом и мастерством меняют жизнь к лучшему и вдохновляют других», — процитировал слова президента гендиректор платформы «Россия – страна возможностей».

«Служение и созидание»,

«Наука и технологии»,

«Экология»,

«Спорт и уличная культура»,

«Добрые дела»,

«Предпринимательство»,

«Культура»,

«Медиа»,

«Образование»,

«Возможности для СВОих».

