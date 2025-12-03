В Пушкинском округе расчистят реки Уча и Скалба

03 декабря 2025, 14:39

Фото: istockphoto.com/Piotr Krzeslak

Работы по расчистке двух рек — Скалбы и Учи — проведут в 2026 году на территории Пушкинского городского округа. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.





Расчистка пушкинских рек является одним из пунктов госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья».





«Особое внимание мы ежегодно уделяем расчистке водных объектов. На портале «Добродел» идёт голосование за пруды, которые расчистят в 2026 году. Ещё в следующем году проведём работы по расчистке рек Уча и Скалба в Пушкинском, а также реки Гнилуша в округе Домодедово», — сказал Владимир Шапкин.