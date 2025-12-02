Студентка из Королёва приняла участие в экспедиции на космодром Восточный

02 декабря 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

Студентка из подмосковного Королёва Яна Санталова стала одним из победителей третьего сезона научно-просветительского конкурса «Научная Вселенная» и вернулась из экспедиции на космодром Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты».





Всего в поездку отправились 18 школьников и студентов из Казани, Краснодара, Самары, Иркутска, Санкт-Петербурга, Перми, Москвы и других городов России. Проект реализуют при грантовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий.



Экспедицию начали с посещения Астрономического центра. Участники заглянули под купол телескопа, увидели рабочее место наблюдателя и закрепили знания на лекции-квизе. Затем победителей отправили на космодром Восточный. Экскурсию открыла трансбордерная галерея — комплекс, где сосредоточены все логистические и инженерные процессы подготовки ракеты-носителя: от доставки модулей до вывоза на стартовую площадку.

​Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»

На Восточном ребята увидели мобильную башню обслуживания — уникальную конструкцию, созданную специально для этого космодрома. Она обеспечивает сборку ракеты, техническое обслуживание и финальные проверки перед запуском.



«Поездка стала настоящим открытием. Я увидела процессы, которые раньше представляла только в теории, пообщалась с начальником стартового комплекса и оценила, как устроена отрасль изнутри. После экспедиции ещё сильнее захотелось связать свою жизнь с наукой и космонавтикой, чем активно сейчас занимаюсь», — поделилась победитель трека «Освоение космоса», студентка 4 курса технологического университета им. А.А. Леонова в Королёве Яна Санталова.

​Фото: пресс-служба АНО «Национальные приоритеты»



«Конкурс объединяет смелые идеи и инженерное мышление молодых исследователей, давая им возможность погрузиться в современные научные вызовы и технологии будущего. Поездка на космодром Восточный и знакомство с плазменными двигателями для ребят — это не просто знания, а шаг к развитию новых технологий, которые изменят не только космос, но и энергетику и транспорт на Земле, снижая экологическую нагрузку», — отметил директор по науке и стратегии — директор отделения научного института «Росатома» в Троицке Николай Климов.