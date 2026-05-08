Кинолог раскрыл главную ошибку хозяев в сезон клещей
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак не полагаться на одно средство в сезон паразитов. Он заявил, что максимальный эффект дает только комплексная защита. Об этом пишет «Лента.ру».
К основным способам эксперт отнес таблетки и капли на холку. Первые действуют через кровь, вторые распределяются по коже и уничтожают паразита при контакте. Выбор зависит от привычек питомца. Одни собаки не хотят глотать препарат, у других капли теряют силу из-за частых купаний. К вспомогательным мерам Голубев причислил зооспреи и ошейники. Спрей подходит перед поездкой в лес или поле, но вода быстро смывает репеллент, а ровно нанести состав трудно. Ошейник работает дольше, однако не перекрывает все риски, поскольку клещ способен пробраться под ленту.
Отдельно кинолог напомнил о вакцине от пироплазмоза. Она не защищает от укуса и не исключает заражение полностью, но помогает снизить тяжесть болезни и уменьшает угрозу летального исхода. Голубев посоветовал сочетать базовую обработку с репеллентом перед прогулкой за городом. Хозяину стоит осматривать питомца после возвращения домой и обходить места с высокой травой. Эксперт добавил, что дома лучше держать специальный крючок для удаления клеща. Паразита нужно вытаскивать выкручивающим движением, а ранку сразу обработать антисептиком. Масло и керосин специалист назвал бесполезными. При изменении цвета мочи он призвал срочно ехать в ветклинику, ведь такой симптом часто указывает на пироплазмоз.
