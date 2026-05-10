Кинолог объяснил, почему собаки любят наблюдать за происходящим в окне
Собаки любят подолгу наблюдать за происходящим в окне, однако они не любуются пейзажем, как люди. Об этом сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, иногда действия собак трудно отличить от человеческих, по этой причине происходит невольное очеловечивание поступков домашних животных. Например, глядя в окно, собаки не могут наслаждаться красотой природы в эстетическом смысле, как это делают люди. У них есть способность созерцать, что больше связано с практическими целями, отметил эксперт.
Кинолог подчеркнул, что вид из окна для собаки — это источник потенциальных событий: в каждом проходящем человеке, пробежавшем животном или быстром автомобиле она видит информацию для обработки. Постоянное ожидание новых стимулов приносит питомцам положительные эмоции, заметил Голубев.
Если окно открыто, оно становится для собаки источником запахов, которые, в отличие от человека, составляют значительную часть её восприятия мира. Для разнообразия досуга питомца президент Российской кинологической федерации рекомендовал приоткрывать окно на небольшую щель, но предупредил, что даже москитная сетка не удержит животное, если оно решит на неё опереться.
Читайте также: