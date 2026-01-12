Неосторожное курение привело к смертям в российском городе
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Железногорск-Илимский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Причиной возгорания стала неосторожность при курении. На момент прибытия первых пожарных из квартир на первом и втором этажах шел густой черный дым.
Семь жильцов эвакуировались самостоятельно, еще двое были спасены звеном газодымозащитной службы. В одном из помещений нашли тела 29-летнего мужчины и 36-летней женщины.
Вскоре огонь, охвативший 54 квадратных метра, потушили. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в подмосковной деревне Паново, предположительно из‑за неисправного электрообогревателя.
