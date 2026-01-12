Неосторожное курение привело к смертям в российском городе

12 января 2026, 10:08

Два человека погибли при пожаре в многоэтажке под Иркутском

Фото: iStock/DmyTo

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Железногорск-Илимский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.