Псковские таможенники нашли «паленый» алкоголь и табак на 37 млн руб

12 мая 2026, 15:02

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления ФТС России

В Псковской области сотрудники таможни пресекли незаконный оборот крупной партии табачной и алкогольной продукции. На одном из складских помещений изъяли более 224 тысяч пачек сигарет и 500 коробок спиртного общей стоимостью около 37 миллионов рублей.





Сигареты, произведенные в Беларуси, оцениваются примерно в 34 миллиона рублей. На всех пачках отсутствовали акцизные марки и другая необходимая маркировка, предусмотренная для легальной продажи в России.



Алкогольная часть груза, предварительная стоимость которой превышает три миллиона рублей, включает водку, коньяк, виски и текилу. Вся продукция также не имеет акцизных марок и обладает признаками подделки. Помимо коробок, на складе нашли пятилитровые пластиковые бутыли с прозрачной жидкостью, пахнущей спиртом.



Изъятый алкоголь передали в региональное управление МВД России для дальнейшего процессуального разбирательства.



