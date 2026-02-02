Россияне тратят до 285 тысяч рублей в год на кофе, курение и фастфуд
В России средние траты жителей мегаполисов на повседневные привычки достигают 285 тысяч рублей ежегодно. Такие данные озвучил профессор Финансового университета Александр Цыганов.
По его словам, за последние годы наблюдается снижение интереса населения к алкоголю. Так, взрослый россиянин в среднем тратит на спиртные напитки 15–20 тысяч рублей в год.
«При этом растет потребление кофе. Около половины жителей страны регулярно покупают напиток, чаще всего по дороге на работу и обратно. При средней цене 150–200 руб. годовые траты на кофе достигают 50–55 тысяч рублей», — отметил Цыганов в беседе с «Постньюс».
Он добавил, что российские курильщики ежегодно тратят на сигареты около 50 тысяч рублей. При этом более 80% россиян на постоянной основе посещают фастфуд, где средний чек составляет 400–500 рублей, а в год эта сумма достигает 140 тысяч.
Также увеличились расходы россиян на развлечения. Так, цена билетов в кинотеатры стоят 800–1000 рублей, а в театры — около двух тысяч. Тем не менее такие траты являются менее регулярными, заключил Цыганов.