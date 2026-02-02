Россияне тратят до 285 тысяч рублей в год на кофе, курение и фастфуд

02 февраля 2026, 13:02

Фото: iStock/mizar_21984

В России средние траты жителей мегаполисов на повседневные привычки достигают 285 тысяч рублей ежегодно. Такие данные озвучил профессор Финансового университета Александр Цыганов.





По его словам, за последние годы наблюдается снижение интереса населения к алкоголю. Так, взрослый россиянин в среднем тратит на спиртные напитки 15–20 тысяч рублей в год.





«При этом растет потребление кофе. Около половины жителей страны регулярно покупают напиток, чаще всего по дороге на работу и обратно. При средней цене 150–200 руб. годовые траты на кофе достигают 50–55 тысяч рублей», — отметил Цыганов в беседе с «Постньюс».