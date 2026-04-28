«Не в запретах»: Врач рассказала, как просто проверить, доедает ли ваш ребенок

28 апреля 2026, 15:46

Врач Паснова: нужно разделить день ребенка на 15 порций еды

Многие родители живут в тревоге: «А правильно ли мой ребенок ест?», «Не слишком ли много сладкого?», «Почему он не доедает кашу?».





Главный детский внештатный специалист по реабилитации Екатерина Паснова в беседе с «Радио 1» призвала не убирать из рациона целые группы продуктов, потому что секрет — в балансе, а не в запретах.





«Нет смысла что-то исключать или делать акцент на чем-то одном. Питание должно быть сбалансированным и максимально разнообразным. Чтобы не мучиться с весами и расчетами, достаточно мысленно разделить тарелку на три части: одна вторая тарелки — овощи и фрукты. Одна четверть — белковые продукты (мясо, творог, рыба, яйца). И одна четверть — углеводы (каши, крупы, макароны). Сюда же включаем картофель», — сказала она.

«Делим день на 15 порций еды. Одна порция соответствует кулачку ребёнка. Когда мама говорит, что ребёнок недоедает, мы показываем на кулачках, сколько он на самом деле ест. Оказывается, что ребёнок ест ровно столько, сколько ему нужно. А то, что остаётся на тарелке, — это его физиологическая потребность, больше ему не надо», — поделилась секретом Паснова.