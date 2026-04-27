Врач рассказал о важности позитивных мыслей для укрепления иммунитета
Крепкая иммунная система невозможна без позитивного мышления, которое нужно развивать в любых обстоятельствах. Об этом сообщил РИА Новости побывавший с гуманитарными миссиями в «горячих точках» мира врач общей практики в системе госполиклиник Катара Марван аз-Зоуби.
Поддержание здорового образа жизни, включающего правильное питание, режим дня и физическую активность, играет ключевую роль в укреплении иммунитета. Однако даже при соблюдении этих условий человек не застрахован от болезней, если он постоянно испытывает стресс и нервное напряжение. Для повышения устойчивости организма к заболеваниям важно развивать позитивное мышление, особенно в условиях современной жизни, подчеркнул аз-Зоуби.
Он поделился рекомендациями по тому, как сохранять оптимизм и хорошее настроение даже в сложных ситуациях, которые могут вызывать стресс. По словам доктора, важно помнить, что все события в жизни имеют начало и конец. Поэтому стоит сосредоточиться на том, что временные трудности и проблемы не являются вечными. Мысленное удерживание этой идеи помогает снизить уровень стресса и тревожности, заключил аз-Зоуби.
