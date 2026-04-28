Врач назвал причины шума в ушах

28 апреля 2026, 10:05

Кардиолог Вечтомов: Шум в ушах может быть связан с болезнями сосудов и стрессом

Фото: iStock/Marina Demeshko

Шум в ушах (тиннитус) может указывать на серьёзные нарушения в организме. Об этом предупредил терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.





По его словам, самой распространённой причиной такого явления становится заболевание самого уха, в том числе накопление серы, воспаление или повреждение слухового нерва.





«С возрастом риск появления шума в ушах растёт. Это связано с постепенным снижением слуха — состоянием, которое называют "пресбиакузис". При таком нарушении человек может ощущать постоянный фоновый шум», — отметил Вечтомов в беседе с Life.ru.