Врач назвал причины шума в ушах
Кардиолог Вечтомов: Шум в ушах может быть связан с болезнями сосудов и стрессом
Шум в ушах (тиннитус) может указывать на серьёзные нарушения в организме. Об этом предупредил терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.
По его словам, самой распространённой причиной такого явления становится заболевание самого уха, в том числе накопление серы, воспаление или повреждение слухового нерва.
«С возрастом риск появления шума в ушах растёт. Это связано с постепенным снижением слуха — состоянием, которое называют "пресбиакузис". При таком нарушении человек может ощущать постоянный фоновый шум», — отметил Вечтомов в беседе с Life.ru.
Эксперт добавил, что спровоцировать тиннитус может длительное пребывание в шумной среде и регулярное использование наушников. Кроме того, шум в ушах иногда связан с приёмом антибиотиков, противовоспалительных средств и диуретиков, а также стрессом и переутомлением.
Особое внимание Вечтомов уделил сосудистым причинам. Он уточнил, что повышенное давление, атеросклероз, нарушения со стороны вен и артерий могут вызывать пульсирующий шум, синхронный с ритмом сердца.
Врач посоветовал не откладывать визит к специалисту, если проблема возникает регулярно и мешает жить, поскольку, помимо прочего, шум может указывать на наличие сахарного диабета, нарушений функции щитовидной железы или анемии.