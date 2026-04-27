Врач назвала причины роста волос на подбородке у женщин
Врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы», геронтолог Анна Шелобанова назвала россиянкам причины роста волос на подбородке у женщин. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Медик подчеркнула, что гирсутизм, или избыточный рост жестких волос, чаще всего связан с гормональным дисбалансом. Это состояние может быть вызвано избытком андрогенов — мужских половых гормонов, инсулинорезистентностью и синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Также причиной могут быть проблемы с надпочечниками и возрастные изменения.
Для решения этой проблемы необходим комплексный подход. Сначала нужно обратиться к врачу — эндокринологу или гинекологу, чтобы выявить причину. После этого специалист разработает подходящий протокол лечения, отметила Шелобанова.
