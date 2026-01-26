«Не верю»: Литературный критик высказалась о книжных предпочтениях молодежи

26 января 2026, 18:41

Критик Пульсон: книжные привычки зумеров сильно изменились

Фото: iStock/jovan_epn

Спрос на книги в жанре нон-фикшн среди покупателей в возрасте от 14 до 25 лет составил всего 5% от 500 самых продаваемых книг, их гораздо больше интересует иностранная проза. Нон-фикшн — это жанр нехудожественной литературы, основанный на реальных фактах, исследованиях и документальных данных, а не на вымысле.





В топ-20 самых покупаемых молодежью в 2025 году книг вошли «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз, «Поклонник» Анны Джейн, а также классика «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Гордость и предубеждение», «Преступление и наказание» Федора Достоевского и другие.



Независимый книжный обозреватель, литературный критик , автор ТГ канала «Клариссса и книги» Клариса Пульсон в беседе с «Радио 1» выразила скептицизм в этом заключении.





«Я могу закричать, как Станиславский: "Не верю!", когда кто-то говорит, что зумеры не читают науч-поп. Исследование, основанное на анализе чеков из книжных магазинов, является «каплей в море» и не может дать объективной картины. Привычки молодого поколения сильно изменились», — заявила она.

«Зумеры не сильно-то ходят в книжные магазины, они всё-таки уже привыкли получать книги по-другому. Они покупают на маркетплейсах, например», — отметила эксперт.