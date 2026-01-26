Умерла телеведущая Вероника Ганич: что известно о её браке с актёром Жигалкиным и как она прославилась благодаря гастротуризму?
25 января из жизни ушла актриса, телеведущая и журналистка Вероника Ганич. Артистке было 59 лет. Она получила широкую известность благодаря сериалу «Кулагин и партнёры» и авторскому гастрономическому проекту. Подробнее о её биографии, последних днях жизни и причине смерти – в материале «Радио 1».
Телевидение, кино и путь к гастрономии
Вероника Ганич родилась в Кирово-Чепецке, окончила Театральное училище имени Щукина и начала телевизионную карьеру в утренней программе на НТВ. Позднее она стала ведущей «Субботника» на канале «Россия», работала соведущей Оксаны Фёдоровой и вела кулинарные программы, а также сотрудничала с телеканалами «Россия», НТВ и другими.
Широкую известность ей принесла роль помощницы детектива Леонида Кулагина — Ники — в сериале «Кулагин и партнёры». Кроме того, актриса снималась в фильмах «Место убийцы вакантно...», «Это я — дурочка» и «Гаражи», где работала с Олегом Басилашвили, Александром Фатюшиным и Романом Мадяновым.
«География на вкус» и последние публикации в соцсетях Вероники Ганич
Отдельной главой в жизни Вероники Ганич стал гастрономический туризм. Она была признанным экспертом в области кулинарии и создала авторский проект «География на вкус» — серию гастрономических путеводителей по городам России, для подготовки которых лично посещала рестораны и локальные производства. Также она являлась автором туристического гида «География на вкус», а её книга «Лучший день в году» получила премию Food Show Awards.
В личном блоге Ганич старалась делиться позитивными моментами из жизни и деталями работы. Последний пост на её странице в соцсети датирован 30 октября 2025 года.
«Презентация нашего гида „География на вкус. Ленинградская область — рыбный край“ в Санкт-Петербурге в Смольном. Спасибо всем, кто приехал и отметил с нами радостное событие! Мы отметили лучшие рестораны, лучших шефов и лучшие десерты!» — писала она.
Личная жизнь Вероники Ганич
Личная жизнь Вероники Ганич складывалась насыщенно. Она несколько раз выходила замуж. В первом браке с Константином Ганичем у неё родился сын Михаил, который впоследствии получил образование клинического психолога. Вторым супругом Ники стал мужчина по имени Александр — руководитель крупной IT-компании, проживавший в США. Их знакомство произошло в начале 2000-х годов в интернете: тогда Ганич готовила репортаж о женщинах, находящих личное счастье в Сети, и решила провести эксперимент на собственном опыте. Однако союз не выдержал расстояния — Вероника оставалась в России, тогда как Александр не планировал переезд из США. В начале 2010-х годов в СМИ появлялась информация о её браке с актёром, режиссёром и продюсером Александром Жигалкиным, бывшим супругом Дарьи Поверенновой и впоследствии мужем Светланы Антоновой, но этот союз также оказался недолгим. На момент смерти Вероника Ганич состояла в браке, однако личность последнего супруга неизвестна.
Смерть Вероники Ганич
О кончине Вероники Ганич сообщила PR-специалист в ресторанной сфере Юлия Енькова. По предварительным данным, причиной трагедии стала болезнь, какая именно — пока не сообщается. Информация о смерти артистки появилась 26 января.
«Горькая утрата — мы потеряли Нику Ганич, которая буквально расширяла ресторанную карту страны. В прошлом телеведущая, журналист и актриса, Ника стала признанным экспертом в кулинарной области. В дальнейшем она создала проект под названием „География на вкус“, представляющий собой гастрономические путеводители по городам России.
Личность искренняя, интеллигентная, теплая и одновременно крайне деятельная — она была не просто журналистом, но и настоящим другом. Каждый выпуск путеводителя она готовила, посещая все важные объекты, дислоцированные в конкретных городах, включая рестораны и небольшие хозяйства. Светлая ей память», — отметила Енькова.
Команда проекта «География на вкус» также выразила соболезнования близким Вероники Ганич, подчеркнув её особую роль в жизни коллег.
«Сегодня невероятно сложно подобрать слова. Наша Ника всегда полна жизненной энергии и радости. Внимательна к окружающим, она щедро делилась поддержкой и участием. В ее обществе всегда возникало ощущение, что мы живем лучшую и яркую жизнь — здесь и сейчас.
Она вдохновляла на движение вперед, познание нового и не позволяла останавливаться. Видеть красоту в малом было ее особым талантом. С ней хотелось идти в ногу с жизнью, стремиться к лучшему — как в гастрономии, так и в путешествиях, и в собственном развитии. Для нас она была чем-то большим, чем просто коллегой. Она была нашей путеводной звездой. Мы испытываем бесконечную боль и невероятную утрату из-за ее ухода», — гласит сообщение.