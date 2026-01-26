Умерла телеведущая Вероника Ганич: что известно о её браке с актёром Жигалкиным и как она прославилась благодаря гастротуризму?

26 января 2026, 12:09

Вероника Ганич (фото: ВКонтакте @nikaganich)

25 января из жизни ушла актриса, телеведущая и журналистка Вероника Ганич. Артистке было 59 лет. Она получила широкую известность благодаря сериалу «Кулагин и партнёры» и авторскому гастрономическому проекту. Подробнее о её биографии, последних днях жизни и причине смерти – в материале «Радио 1».





Содержание Телевидение, кино и путь к гастрономии «География на вкус» и последние публикации в соцсетях Вероники Ганич Личная жизнь Вероники Ганич Смерть Вероники Ганич

Телевидение, кино и путь к гастрономии

«География на вкус» и последние публикации в соцсетях Вероники Ганич

Вероника Ганич (фото: ВКонтакте @nikaganich)

«Презентация нашего гида „География на вкус. Ленинградская область — рыбный край“ в Санкт-Петербурге в Смольном. Спасибо всем, кто приехал и отметил с нами радостное событие! Мы отметили лучшие рестораны, лучших шефов и лучшие десерты!» — писала она.

Личная жизнь Вероники Ганич

Александр Жигалкин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Смерть Вероники Ганич

«Горькая утрата — мы потеряли Нику Ганич, которая буквально расширяла ресторанную карту страны. В прошлом телеведущая, журналист и актриса, Ника стала признанным экспертом в кулинарной области. В дальнейшем она создала проект под названием „География на вкус“, представляющий собой гастрономические путеводители по городам России.



Личность искренняя, интеллигентная, теплая и одновременно крайне деятельная — она была не просто журналистом, но и настоящим другом. Каждый выпуск путеводителя она готовила, посещая все важные объекты, дислоцированные в конкретных городах, включая рестораны и небольшие хозяйства. Светлая ей память», — отметила Енькова.

Вероника Ганич (фото: ВКонтакте @nikaganich)

«Сегодня невероятно сложно подобрать слова. Наша Ника всегда полна жизненной энергии и радости. Внимательна к окружающим, она щедро делилась поддержкой и участием. В ее обществе всегда возникало ощущение, что мы живем лучшую и яркую жизнь — здесь и сейчас.



Она вдохновляла на движение вперед, познание нового и не позволяла останавливаться. Видеть красоту в малом было ее особым талантом. С ней хотелось идти в ногу с жизнью, стремиться к лучшему — как в гастрономии, так и в путешествиях, и в собственном развитии. Для нас она была чем-то большим, чем просто коллегой. Она была нашей путеводной звездой. Мы испытываем бесконечную боль и невероятную утрату из-за ее ухода», — гласит сообщение.