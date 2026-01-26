В Ногинске представили «Щелкунчик» к 250-летию Гофмана
24 января на сцене Московского областного театра драмы и комедии состоялся показ балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Спектакль в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева был приурочен к юбилею автора сказки — немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которому в 2026 году исполняется 250 лет, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главные роли исполнили ведущие солисты театра «Русский балет»: Гликерия Мурашкина (Маша), Георгий Сорокин (Принц Щелкунчик) и Антон Косинов (Дроссельмейер).
В Министерстве культуры и туризма региона отметили высокую популярность постановки: в период прошедших зимних праздников труппа представила «Щелкунчика» в различных регионах России — от Калининграда до Крыма, собрав аудиторию в 25 тысяч зрителей.
Напомним, что литературный первоисточник сказки «Щелкунчик и Мышиный король» был создан в 1816 году, а знаменитая музыкальная интерпретация Чайковского и хореография Петипа и Иванова впервые были представлены публике в 1892 году на сцене Мариинского театра.
