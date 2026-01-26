В Ногинске представили «Щелкунчик» к 250-летию Гофмана

26 января 2026, 17:21

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

24 января на сцене Московского областного театра драмы и комедии состоялся показ балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Спектакль в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева был приурочен к юбилею автора сказки — немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которому в 2026 году исполняется 250 лет, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.