«Не выбрасывать»: Россиянам рассказали, куда девать несъеденный хлеб

16 октября 2025, 18:21

Эксперт Алиева-Хрусталева: несъеденный хлеб нельзя выбрасывать

Фото: iStock/ligora

16 октября традиционно считается днем хлеба. Это продукт входит в тройку самых выбрасываемых продуктов в России. Шокирующие масштабы проблемы заставляют задуматься: а что лично мы можем сделать, чтобы сократить количество пищевых отходов, начав с самого главного продукта — хлеба?





Сооснователь и главный редактор медиапроекта «Про сбережение», исполнительный директор благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Анна Алиева-Хрусталева в беседе с «Радио 1» заявила, что корень проблемы — в самом отношении к еде.





«Если у человека нет представления о том, откуда берется еда, насколько много ресурсов, трудов в нее вкладывается, в том числе природных и человеческих, то и ценность, в общем-то, очень сильно снижается», — пояснила она.

«Эти простые и проверенные временем способы актуальны и сегодня. Зачерствевший, но еще не испорченный хлеб можно превратить в сухарики или гренки. Еще один вариант — отдать его нуждающимся через фудшеринговые сообщества в социальных сетях, где люди бесплатно отдают еду, которую не успели употребить», — сказала собеседница.

«Главное, что может сделать каждый — это изменить свое потребление, покупая ровно столько хлеба, сколько сможет съесть семья, и находя применение каждому кусочку. Это не только сэкономит бюджет, но и станет вкладом в решение большой экологической и социальной проблемы», — резюмировала Алиева-Хрусталева.