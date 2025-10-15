Диетолог объяснила, что произойдет с организмом человека после отказа от сахара

15 октября 2025, 14:52

Фото: istockphoto / Avtor

Отказ от сахара — полезная практика, которая может заметно повлиять на самочувствие, сказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в беседе с «Газетой.Ru».





По её словам, простое ограничение сахара помогает стать более активным, лучше спать, улучшает настроение и когнитивные способности. Устинова уточнила, что речь идет не только о привычном белом сахаре, но и обо всех продуктах с простыми углеводами — глюкозой, фруктозой и сахарозой.

«Когда организм перестает получать простые сахара, он перестраивается и начинает использовать сложные углеводы как источник энергии. Такое топливо расходуется медленнее, обеспечивает длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии в течение дня», — объяснила диетолог.