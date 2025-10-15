Диетолог объяснил, как нужно питаться во время болезни, чтобы скорее выздороветь

15 октября 2025, 11:36

Диетолог Пристанский: во время температуры нужно включить белковое питание

Фото: Istock/simpson33

Осень — время болезней. Однако, как говорят специалисты, не стоит сразу хвататься за ударные дозы витамина С. Оказывается, скорректировав питание в самый первый момент недомогания, можно значительно сократить продолжительность болезни.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что главное в этом вопросе — правильно определить стадию и действовать соответственно.





«Если вы уже почувствовали признаки простуды, то вы в любом случае отболеете. Но можно очень хорошо сократить этот срок», — сказал он.

«Если температура поднимается, в организме запускается активный воспалительный процесс и разрушаются клетки. Задача — дать телу энергию для восстановления. Нам нужно повысить белковость, убрать углеводы и дополнить свой рацион водой», — порекомендовал Пристанский.

«Мы убираем белковую пищу, добавляем углеводы в рацион и оставляем высокое количество воды. Буквально на один-два вечера», — посоветовал нутрициолог.