Диетолог объяснил, как нужно питаться во время болезни, чтобы скорее выздороветь
Диетолог Пристанский: во время температуры нужно включить белковое питание
Осень — время болезней. Однако, как говорят специалисты, не стоит сразу хвататься за ударные дозы витамина С. Оказывается, скорректировав питание в самый первый момент недомогания, можно значительно сократить продолжительность болезни.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что главное в этом вопросе — правильно определить стадию и действовать соответственно.
«Если вы уже почувствовали признаки простуды, то вы в любом случае отболеете. Но можно очень хорошо сократить этот срок», — сказал он.
Эксперт предложил простую и эффективную схему питания, которая зависит от наличия или отсутствия температуры.
«Если температура поднимается, в организме запускается активный воспалительный процесс и разрушаются клетки. Задача — дать телу энергию для восстановления. Нам нужно повысить белковость, убрать углеводы и дополнить свой рацион водой», — порекомендовал Пристанский.
Если температуры нет, но вы чувствуете недомогание (слабость, першение в горле, ломота), то это, по словам собеседника, признак вирусной активности. И тактика должны быть прямо противоположная.
«Мы убираем белковую пищу, добавляем углеводы в рацион и оставляем высокое количество воды. Буквально на один-два вечера», — посоветовал нутрициолог.
Пристанский добавил, что этот алгоритм, основанный на понимании процессов, происходящих в организме, поможет вам не поддаться болезни и встать на ноги гораздо быстрее.