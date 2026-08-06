«Потеря координации и расширение зрачков»: Ветеринар рассказала о смертельной опасности фумигаторов для кошек и собак
Ветеринар Сиротина: фумигаторы являются медленной отравой для питомцев
Лето — время комаров и мух, и многие привыкли спасаться фумигаторами. Но пока вы вставляете пластину в розетку, ваш питомец может получить тяжелейшее отравление.
Ветеринарный врач, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» объяснила, что фумигаторы от насекомых — это медленная ловушка для братьев наших меньших.
«Каждый сезон ветеринарные клиники принимают животных с симптомами интоксикации, и одна из частых причин — обычные фумигаторы, которые продаются в любом супермаркете. Рисковать здоровьем питомца ради защиты от комаров недопустимо. В фумигаторах могут содержаться разные действующие вещества, некоторые из них токсичны. Сейчас очень много несертифицированных производителей, и трудно понять, что находится внутри», — предупредила она.
По словам эксперта, опасность усугубляется тем, что организм кошек и собак гораздо чувствительнее человеческого. То, что у взрослого человека вызовет лишь легкий кашель или аллергию, у питомца может обернуться критическим состоянием за считанные часы.
«Первые и очень яркие симптомы — потеря координации, расширение зрачков и повышенное слюнотечение. Также может начаться рвота, кашель, одышка. Если вы видите, что животное вдруг стало апатичным или отказывается от еды — это тоже тревожный звонок», — перечислила Сиротина.
Она добавила, что самое главное правило — никакого самолечения. Владельцы часто пытаются дать животному человеческие таблетки или выпаивают воду, чем только ухудшают ситуацию.