«Потеря координации и расширение зрачков»: Ветеринар рассказала о смертельной опасности фумигаторов для кошек и собак

06 августа 2026, 12:11

Ветеринар Сиротина: фумигаторы являются медленной отравой для питомцев

Фото: iStock/Irina Romanova

Лето — время комаров и мух, и многие привыкли спасаться фумигаторами. Но пока вы вставляете пластину в розетку, ваш питомец может получить тяжелейшее отравление.





Ветеринарный врач, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» объяснила, что фумигаторы от насекомых — это медленная ловушка для братьев наших меньших.





«Каждый сезон ветеринарные клиники принимают животных с симптомами интоксикации, и одна из частых причин — обычные фумигаторы, которые продаются в любом супермаркете. Рисковать здоровьем питомца ради защиты от комаров недопустимо. В фумигаторах могут содержаться разные действующие вещества, некоторые из них токсичны. Сейчас очень много несертифицированных производителей, и трудно понять, что находится внутри», — предупредила она.

«Первые и очень яркие симптомы — потеря координации, расширение зрачков и повышенное слюнотечение. Также может начаться рвота, кашель, одышка. Если вы видите, что животное вдруг стало апатичным или отказывается от еды — это тоже тревожный звонок», — перечислила Сиротина.