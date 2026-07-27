Стало известно, как ребёнку спастись при нападении собаки
Кинолог Тимофеева: при нападении собаки ребёнку нужно замереть
Кинолог Анна Тимофеева дала рекомендации по поведению ребёнка при нападении собаки.
В беседе с NEWS.ru специалист дала совет не убегать, а забраться на возвышенность или спрятаться в узком месте.
«Если бежать некуда, например, ребёнок оказался в поле и на него мчится собака, нужно замереть, как бы ни было страшно, сложить руки на груди, прикрыть шею, встать боком, закрыть глаза и буквально стараться не дышать и ничего не делать», — заявила эксперт.По словам Тимофеевой, крик, резкие движения и попытки убежать только усиливают хищнические инстинкты животного. При падении ребёнку следует свернуться клубком, закрыть голову и шею руками и напрячь мышцы.
Кинолог добавила, что кричать от боли или страха можно, но без сопротивления и движений — тогда собака может потерять интерес и уйти. Специалист подчеркнула, что сраннего возраста важно учить детей не подходить к чужим собакам, не беспокоить их во время еды или сна, не гладить без разрешения хозяина и не тянуть к ним руки.