«Не вопрос уюта»: Россиянам назвали главную опасность несвежего постельного белья
Врач Артемова: несвежее постельное белье может привести к дерматиту
Мы привыкли следить за очищением кожи перед сном, но редко задумываемся о том, что происходит с ней в течение восьми часов отдыха. А происходит вот что: ткань постельного белья часами контактирует с открытыми порами, впитывая кожное сало, пот, омертвевшие клетки и остатки косметики.
Врач-косметолог, анестезиолог-реаниматолог высшей категории Светлана Артемова в беседе с «Радио 1» объяснила, что за ночь на ткани оседает все, с чем контактирует наша кожа: кожное сало, пот, омертвевшие клетки эпидермиса, остатки косметики и пыль.
«По оценкам специалистов, за сутки человек теряет почти миллион клеток кожи, а за ночь может выделить до полутора литров пота. Для бактерий и пылевых клещей это идеальная питательная среда. На наволочке, которую не стирали неделю может скапливаться около 3 миллионов бактерий на квадратный сантиметр, включая золотистый стафилококк», — сказала она.
По словам эксперта, грязная ткань часами трется об открытые поры, поддерживая воспаление и замедляя регенерацию. Бактерии и продукты жизнедеятельности клещей могут провоцировать раздражение, высыпания и обострение хронических заболеваний кожи — экземы или дерматита.
«Особенно это касается людей с чувствительной кожей и склонностью к воспалениям», — подчеркнула Артемова.
Она добавила, что золотой стандарт для здорового человека — менять постельное белье не реже одного раза в неделю. Если у вас жирная кожа или акне, наволочку рекомендуется менять чаще — каждые 2–3 дня, а простыни и пододеяльник — раз в неделю. При кожных заболеваниях, повышенном потоотделении, а также если в постели спят домашние животные, интервал стоит сократить.
«Стирать белье лучше при температуре не ниже 60 градусов. Так погибает большинство патогенных микроорганизмов и клещей. Чистые простыни — это не просто вопрос уюта, а реальная профилактика для кожи», — напомнила врач.