«Не вопрос уюта»: Россиянам назвали главную опасность несвежего постельного белья

20 октября 2026, 13:41

Врач Артемова: несвежее постельное белье может привести к дерматиту

Фото: istockphoto/AnnaStills

Мы привыкли следить за очищением кожи перед сном, но редко задумываемся о том, что происходит с ней в течение восьми часов отдыха. А происходит вот что: ткань постельного белья часами контактирует с открытыми порами, впитывая кожное сало, пот, омертвевшие клетки и остатки косметики.





Врач-косметолог, анестезиолог-реаниматолог высшей категории Светлана Артемова в беседе с «Радио 1» объяснила, что за ночь на ткани оседает все, с чем контактирует наша кожа: кожное сало, пот, омертвевшие клетки эпидермиса, остатки косметики и пыль.





«По оценкам специалистов, за сутки человек теряет почти миллион клеток кожи, а за ночь может выделить до полутора литров пота. Для бактерий и пылевых клещей это идеальная питательная среда. На наволочке, которую не стирали неделю может скапливаться около 3 миллионов бактерий на квадратный сантиметр, включая золотистый стафилококк», — сказала она.

«Особенно это касается людей с чувствительной кожей и склонностью к воспалениям», — подчеркнула Артемова.

«Стирать белье лучше при температуре не ниже 60 градусов. Так погибает большинство патогенных микроорганизмов и клещей. Чистые простыни — это не просто вопрос уюта, а реальная профилактика для кожи», — напомнила врач.