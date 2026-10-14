Косметолог Алексеева назвала семь ошибок в уходе за кожей лица
Неправильный уход за кожей лица может привести к раздражению, воспалениям и появлению пигментных пятен. Среди распространённых ошибок — агрессивное очищение, самостоятельное использование профессиональной косметики и отказ от солнцезащитных средств. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог Элла Алексеева.
Первой ошибкой специалист назвала самостоятельный подбор косметики по советам из интернета. По её словам, средства следует выбирать с учётом типа и состояния кожи, а для этого лучше обратиться к специалисту.
Вторая ошибка — использование дома профессиональных средств, особенно химических пилингов. Такие процедуры требуют подготовки и восстановления кожи. Без соблюдения рекомендаций можно столкнуться с повышенной чувствительностью, воспалением и пигментацией.
Также косметолог предостерегла от агрессивного очищения. Частое применение средств с активными поверхностно-активными веществами и скрабов способно повредить защитный барьер кожи. Это может привести к сухости, повышенной чувствительности и раздражению. При плотном макияже Алексеева рекомендует сначала удалить косметику, а затем бережно очистить лицо.
Ещё одна ошибка — пренебрежение SPF-защитой. Солнечное излучение способствует фотостарению и появлению пигментных пятен. Солнцезащитные средства важно использовать не только летом, но и в другие сезоны, подбирая уровень защиты с учётом пребывания на солнце. Особенно это важно после агрессивных косметических процедур.
Пятая ошибка — недостаточное увлажнение. Даже жирная кожа нуждается в поддержании водного баланса. Попытки избавиться от блеска с помощью частого агрессивного очищения могут привести к обезвоживанию и ухудшению состояния кожи. При выборе крема важно учитывать не только его назначение, но и состав.
Шестой распространённый промах — отсутствие регулярности. Многие косметические средства дают результат при длительном и систематическом применении, поэтому кратковременного использования даже интенсивных продуктов может быть недостаточно.
Седьмой ошибкой Алексеева назвала сочетание средств разных брендов в одном уходе. По её словам, производители рассчитывают эффективность продуктов прежде всего на использование средств одной линии. При сочетании несовместимых формул возможны раздражение, обезвоживание и воспаление.
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