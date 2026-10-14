Косметолог Алексеева назвала семь ошибок в уходе за кожей лица

14 октября 2026, 09:57

Фото: istockphoto / DuxX

Неправильный уход за кожей лица может привести к раздражению, воспалениям и появлению пигментных пятен. Среди распространённых ошибок — агрессивное очищение, самостоятельное использование профессиональной косметики и отказ от солнцезащитных средств. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог Элла Алексеева.